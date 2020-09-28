رياضة | برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني قد حسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن برشلونة قرر في الأسبوع الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية الحالية التخلي عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان كان صارما طوال الوقت بالنسبة لهذا الموضوع، حيث كان يرفض التخلي عن نجمه الأرجنتيني سوى من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي الاي تبلغ 111 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أنه على الرغم من نهاية المدة المحددة لتفعيل الشرط الجزائي في يوليو الماضي إلا أن إنتر ميلان كان يصعب المهمة على برشلونة ويرفض بيع لاوتارو بأقل من 80 مليون يورو حتى أنه رفض إقحام لاعبين من البرسا في الصفقة.

وألمح الموقع الإيطالي أنه من المرجح أن يتجه برشلونة إلى خيار التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي أو يكتفي بالأسماء المتواجدة مع الفريق في الوقت الحالي.