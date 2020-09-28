رياضة | تعادل عرب الرمل مع ميت خلف 2-2وديا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر تعادل عرب الرمل مع ميت خلف 2-2وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، مع نظيرة فريق ميت خلف، بهدفين لكل منهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت الإثنين، بملعب العرب، استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثالث.

شه الشوط الأول، تقدم عرب الرمل، بهدفين، لهدف، سجلهما محمد ديكو، ومحمد حسني، من ركلة جزاء، وسجل لميت خلف أحمد اوسة.

وفي الشوط الثاني، احرز ميت خلف هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد غازي، وأدار اللقاء الحكم اسلام عمرو.