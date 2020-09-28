شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقترب من إنجازًا جديدًا مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول عن الدخول لناى الـ 100 رفقة ناديه الإنجليزى، وذلك في حال استطاع الفرعون المصرى ان يسجل 3 أهداف «هاتريك» خلال لقاء اليوم امام آرسنال، في احد كلاسيكيات الدورى الإنجليزى.

صلاح الذي انتقل للريدز في صيف 2017، سجل مع فريقه حتى الأن 97 هدفا في المباريات الرسمية بجميع البطولات، ويبحث نجم المنتخب الوطنى عن الدخول نادى الـ 100 ليدخل تاريخ الريدز، حيث يتواج17 لاعبا فقط في تاريخ النادى الإنجليزى أحرزوا 100 هدف