شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يسحق الإنتاج الحربي برباعية في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق وادي دجلة الفوز على مُضيفه الإنتاج الحربي، بنتيجة كبيرة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام، في اطار الجولة 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتألق النجم التونسي رفيق كابو وسجل هاتريك في الدقائق 4 و33 و40 كما أحرز محمد هلال من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وسجل اللاعب الصاعد فاضل شريف للإنتاج في الدقيقة 90+2.

وحقق وادي دجلة أول فوز منذ 6 جولات كاملة مع مدربه اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو ورفع رصيده إلى 31 نقطة متقدماً للمركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي مع مدربه مختار مختار عند 34 نقطة في المركز العاشر.