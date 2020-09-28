شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد نغمة الإنتصارات على حساب الطلائع بهدف قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استعاد فريق الإسماعيلي نغمة الإنتصارات بفوز في الوقت القاتل على حساب مُضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة اللاعب البديل أحمد مدبولي في الدقيقة 90+2 من تسديدة باغتت حارس الطلائع محمد بسام ليعود الإسماعيلي للانتصارات بعد غياب 4 جولات وهو الفوز الأول مع المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي وتجمد رصيد الطلائع عند 34 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.

وحضر اللقاء بعض نجوم الإسماعيلي القدامى على رأسهم أدهم السلحدار المدير الفني السابق ومحمد حمص ومحمد محسن أبوجريشة لمساندة الدراويش في ظل صراع الهروب من شبح الهبوط، والموقف الحرج للفريق الفائز بلقب الدوري 3 مرات من قبل.