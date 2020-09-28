شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تقريرا طبيا عن عدد الإصابات التى تعرض لها رامى ربيعة، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، ومعرفة أسباب الإصابات المتكررة التى يتعرض لها اللاعب، وذلك لتحديد مصيره مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث يسود اتجاه داخل النادى لاستبعاد اللاعب من القائمة بسبب كثرة غياباته عن الملاعب لظروف الإصابات المتكررة التى يتعرض لها، وآخرها إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مباراة طنطا الأخيرة وتحتاج فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة ‏أسابيع.‏

من ناحية أخرى، تواصل إدارة الأهلى دراسة السير الذاتية المعروضة على النادى لاختيار مدير فنى جديد خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى اقترب من إعلان رحيله رسميا عن قيادة الفريق بعدما رفض كل العروض التى وضعها محمود الخطيب رئيس النادى أمامه للاستمرار فى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية مشوار الفريق بدورى أبطال إفريقيا.. ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن الأهلى تلقى 3 سير ذاتية لمدربين أجانب، يعكف «الخطيب»، بالتنسيق مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، على دراستها لاختيار الأفضل لخلافة فايلر.. وترددت أنباء عن وضع الإيطالى لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى السابق لنادى إنتر ميلان الإيطالى، ضمن القائمة المشرحة لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

كانت تقارير صحفية إيطالية قد تناولت احتمالية تواجد سباليتى فى الدورى المصرى عبر بوابة النادى الأهلى ليعود للتدريب بعد فترة توقف.

وأشارت المصادر أن لجنة التخطيط اقترحت تعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفنى فى حالة تعثر التعاقد مع مدرب أجنبى قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال.

من ناحية أخرى، أجرى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية للاعبين صباح أمس الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالجهاز الفنى، تدريبات بدنية قوية للاعبين، فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.

ويعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة مباراة الترسانة اليوم عقب انتهاء المران الرئيسى، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

ويخضع الثنائى أحمد الشيخ وجونيور أجايى، لاعبا الفريق، لفحص طبى اليوم الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد. واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية فى «الجيم»، على هامش المران الصباحى للفريق أمس.

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وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الثنائى لم يشاركا فى التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى «الشيخ» من إجهاد عام، بينما يعانى «أجايى» من الإجهاد العضلى. وأوضح «عبدالحفيظ» أن الثنائى سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق المران المسائى اليوم؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة، كما اكتفى على لطفى، حارس مرمى الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» مع الجرى حول الملعب. وتعافى حارس مرمى الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد برفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وتأكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، من الغياب عن مباراة الترسانة فى كأس مصر، والمحدد لها مساء غد الأربعاء، بسبب شكواه من آلام نتيجة كدمة فى الضلوع قبل انطلاق المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. وخضع لاعب وسط الأهلى للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر الجهاز الطبى منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة. واكتفى «سليمان» بأداء تدريبات بدنية واستشفائية فى «الجيم»، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق. وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى «رابيد تيست»، وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.