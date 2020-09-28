شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يعلن عن ناديه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن عمرو وردة، لاعب منتخب مصر عن ناديه الجديد في الدوري اليوناني، وودع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك، عمرو وردة، جماهير فريقه.

وكتب وردة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المشجعون الأعزاء، أردت أن أقدم لكم أكثر من ذلك بكثير، لكن لسوء الحظ لم أستطع لسبب أو لآخر، أنا آسف لذلك».

وتابع: «ستبقون في قلبي وأنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى في يوم من الأيام، شكرًا لكم جميعًا على حبكم لي».

ثم أعلن وردة في حوار مع إذاعة «متروبوليس إف أم» اليونانية، أنه سيذهب لنادٍ جديد في اليونان أيضاً قائلاً: «أنا ذاهب إلى فولوس، هناك اتفاق نهائي مع النادي».

وأضاف: «أذهب إلى فولوس لألعب كرة القدم والاستمتاع بها، ومساعدة هذا الفريق، باوك لم يمنحني الفرصة لذلك».

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