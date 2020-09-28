شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم سموحة 26-18 في افتتاح الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب فاز فريق كرة اليد للزمالك للمرتبط مواليد 2002 على فريق مرتبط سموحة بنتيجة 26-18 وذلك في أولى مباريات الدوري للموسم الحالي والتي أقيمت على صاله نادى الزمالك. ويقود الفريق رامي يوسف مديرًا فنيًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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