شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «مورينيو» وتوتنهام بسبب«مهاجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن شعوره بالإحباط تجاه إدارة النادى اللندنى بعد خوض الموسم الحالى بدون مهاجم بديل للدولى الإنجليزى هارى كين، وخاض توتنهام الإنجليزى جولتين فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم، ونجح فى الفوز فى مباراة حتى الآن فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحسبما أشارت صحيفة «ذا صن»البريطانية، فإن البرتغالى جوزيه مورينيو كان يأمل فى ضم أولى واتكينز مهاجم برينتفورد، الذى سجل 28 هدفاً الموسم الماضى بدورى الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، ليكون البديل المستقبلى لهارى كين. ولكن سارع أستون فيلا وضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، مقابل 28 مليون إسترلينى هذا الصيف، والتى يمكن أن ترتفع إلى 33 مليون جنيه إسترلينى مع الإضافات. وأضافت الصحيفة أن جوزيه مورينيو أخطر أصدقاءه أنه لا يستطيع تصديق أن ناديا كبيرا مثل توتنهام لديه مهاجم مركزى واحد فقط، مقارنة بأمثال مانشستر سيتى الذى يمتلك سيرجيو أجويرو، وجابرييل جيسوس. ويواصل كين تحقيق أهداف توتنهام، الذى يواجه نيوكاسل على أرضه اليوم، لكنه تعرض لعدد من الإصابات وغاب 67 يوماً و14 مباراة.

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