شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يكشف حظوظ السيتي في المنافسة على «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، عن صعوبة المنافسة على لقب البريميرليج، إلى جانب تأكيده على عدم معاناته من الضغوطات للفوز بالألقاب.

وعند سؤاله عما إذا كان بطل البريميرليج سيعود للفريق الذي يحصد 80 نقطة، أجاب الإسبانى في تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «لا.. لا أعتقد ذلك، وربما أكون مخطئا، لا أعرف، ولكنى أرى بأنك بحاجة لحصد أكثر من 90 نقطة للفوز باللقب».

وأضاف: «أعتقد أن وسائل الإعلام والجماهير ورئيس النادى لن يدخلونى السجن في حال فشلت في التتويج بلقب البريميرليج، وبالتالى ما هو الضغط؟».

وواصل: «الضغط أن تقوم بعملك بأفضل صورة ممكنة، وأسوأ شىء ممكن يحدث لى أن تتم إقالتى، حينها سأحتضن الكثير من الأشخاص هنا، وسأشكر الفرصة العظيمة التي حظيت بها للتواجد في إنجلترا وفى البريميرليج، لا أعانى من الضغط، أحاول القيام بعمل.«

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وتابع: «دائمًا ما أتعامل مع الأمور على هذا النحو، منذ أن بدأت في برشلونة وخسرنا مباريات في البداية، قلت حسنًا، أسوأ شىء ممكن أن يحدث أننى سأعود لمنزلى مع أسرتى وسأجد وظيفة أخرى، وسأحظى بمزيد من الوقت للعب الجولف أو أي شىء آخر».

واستكمل: «هذا الضغط الذي أضعه على نفسى، بالطبع أشعر بالقلق والحزن عند عدم تحقيق الفوز، وحزنت عند الخروج من دورى أبطال أوروبا، ولكنى أتقبل أن ذلك جزء من حياتى، قمنا بكل شىء لمحاولة تحقيق الانتصار، ولكننا لن نموت إذا لم نتوج بلقب ما.«

وعاد جوارديولا للحديث عن بطل البريميرليج قائلًا: «البطل سيحصد أكثر من 90 نقطة، سيحدث ذلك للموسم الرابع على التوالى، وربما يكون البطل هو من يقترب لـ100 نقطة، وإذا خسرنا مباراة ربما لا نفوز بالدورى، الأمر لا يقتصر على ليفربول، ولكن هناك مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضى بصورة جيدة، وأرسنال الذي تغير تمامًا مع ميكيل».

وأضاف: «فرق مورينيو تنافسية للغاية، وازداد الأمر بوجود بيل وريجيليون وباقى اللاعبين، وهناك تشيلسى، وليستر بما قدمه الموسم الماضى، وبالتالى الأمر صعب، ولكنى أرى أن البطل سيحصد الكثير من النقاط، وبالتالى لا يمكننا فقدان النقاط«.

وكان مانشستر سيتى قد خسر بخماسية أمام ليستر سيتى في أكبر هزيمة في تاريخ جوارديولا التدريبى.