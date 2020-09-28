بعد هدفيه في مرمى فياريال... برشلونة يدرس تحصين عقد فاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

يدرس نادي ​برشلونة​ الاسباني التواصل مع مهاجمه الشاب أنسو فاتي ووكيله الحالي خورخي مينديز، من أجل مناقشة مد عقده داخل قلعة "كامب نو".

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ويمتلك فاتي عقدًا مع برشلونة حتى حزيران 2022، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني تمديده لعامين اضافيين حتى عام 2024.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، فبعد هدفيه في مرمى فياريال، وتسببه في ركلة جزاء احرز منها ميسي الهدف الثالث، يتطلع البرشا لتمديد عقد فاتي لضمان بقائه داخل قلعة الكامب نو في ظل اهتمام الاندية الكبيرة بخدماته ابرزهم مانشستر يونايتد الانكليزي.

ففي حال حصول ذلك، سيكون فاتي قد وقع على عقدين مع برشلونة في نصف عام في الفترة من تموز إلى كانون الاول 2019 وتمديد وشيك في الأسابيع القادمة.