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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مان سيتي ينهي اهتمامه بالمدافع كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
انهى نادي مان سيتي الانكليزي اهتمامه بالتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي الايطالي بعد ان تعاقد مع المدافع روبن دياز.
مان سيتي بعد ان دفع 53 مليون يورو وارسل المدافع الارجنتيني نيكولاس اوتاميندي الى بنفيكا من اجل التعاقد مع دياز لن يدفع اموالا اخرى من اجل التعاقد مع مدافع خصوصا وانه جلب ناتان اكي من بورنموث الى ملعب الاتحاد.
يذكر ان مان سيتي كان ينافس ليفربول وباريس سان جيرمان من اجل التعاقد مع السنغالي الا انه انسحب بشكل نهائي من الصفقة.
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