مان سيتي ينهي اهتمامه بالمدافع كوليبالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

انهى نادي ​مان سيتي​ الانكليزي اهتمامه بالتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو ​كوليبالي​ من ​نابولي​ الايطالي بعد ان تعاقد مع المدافع روبن دياز.



مان سيتي بعد ان دفع 53 مليون يورو وارسل المدافع الارجنتيني نيكولاس اوتاميندي الى بنفيكا من اجل التعاقد مع دياز لن يدفع اموالا اخرى من اجل التعاقد مع مدافع خصوصا وانه جلب ناتان اكي من بورنموث الى ملعب الاتحاد.

يذكر ان مان سيتي كان ينافس ليفربول وباريس سان جيرمان من اجل التعاقد مع السنغالي الا انه انسحب بشكل نهائي من الصفقة.