الأزمة المالية تهدد الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أشار رئيس رابطة ​الدوري الإيطالي​ ​لويجي دي سيرفو​ إلى أن إيرادات البطولة تراجعت بأكثر من 500 مليون يورو جراء تفشي ف​يروس كورونا​.

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وألقى دي سيرفو اللوم على تراجع إيرادات يوم المباراة وعقود الرعاية: "في الوقت الحالي نتوقع وصول العجز إلى أكثر من 500 مليون يورو، النظام كله على وشك الانهيار".

وطالب الحكومة بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجيا إذ تمثل إيرادات يوم المباراة نحو 11% من إيرادات أندية الكالتشيو البالغة 2.5 مليار يورو سنويا، وتأتي أغلبها من حقوق بث المباريات.

وتفكر رابطة الدوري الإيطالي لمواجهة الأزمة الإقتصادية في بيع نسبة صغيرة من شركة تم تأسيسها حديثا لبيع حقوق بث البطولة لمدة 10 مواسم.