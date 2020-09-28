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الأزمة المالية تهدد الدوري الإيطالي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأزمة المالية تهدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

أشار رئيس رابطة ​الدوري الإيطالي​ ​لويجي دي سيرفو​ إلى أن إيرادات البطولة تراجعت بأكثر من 500 مليون يورو جراء تفشي ف​يروس ​.

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وألقى دي سيرفو اللوم على تراجع إيرادات يوم المباراة وعقود الرعاية: "في الوقت الحالي نتوقع وصول العجز إلى أكثر من 500 مليون يورو، النظام كله على وشك الانهيار".

وطالب الحكومة بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجيا إذ تمثل إيرادات يوم المباراة نحو 11% من إيرادات أندية الكالتشيو البالغة 2.5 مليار يورو سنويا، وتأتي أغلبها من حقوق بث المباريات.

وتفكر رابطة الدوري الإيطالي لمواجهة الأزمة الإقتصادية في بيع نسبة صغيرة من شركة تم تأسيسها حديثا لبيع حقوق بث البطولة لمدة 10 مواسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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