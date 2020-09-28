اليسون يكشف تفاصيل قيادته للخط الخلفي للريدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

تحدث حرس مرمى ​ليفربول​ اليسون بايكر عن كيفية تنظيمه لدفاع الريدز خلال المباريات.



وقال اليسون في تصريحات لصحيفة الديلي ميل:"لا أحب أن أصرخ على أي شخص ولا أحب أن يصرخ أحد في وجهي".

Advertisements

وتابع:"عندما ترتكب خطأ ، فأنت تعلم أنك ترتكب خطأ. نحن محترفون ونعمل كل يوم على ذلك. لقد ارتكبت العديد من الأخطاء بالفعل في حياتي. في بعض الأحيان كانوا يتسببون بأهداف ، وأحيانًا لم يفعلوا ذلك. أنا أعرف ما أحتاج إلى تحسينه وما أحتاج إلى القيام به بشكل مختلف."

وواصل:"لذلك لست بحاجة لإخبار فيرجيل فان ديك أو جو غوميز أو آندي روبرتسون بما يجب عليهم فعله بشكل مختلف".

واتم:"نتحدث مع بعضنا البعض حول ما يجعلنا جميعًا أكثر راحة في تحركاتنا ، لكنني لا أعتقد أنه عندما تتنازل أو ترتكب خطأ ، يجب أن توجه أصابع الاتهام إلى شخص ما. أنا أؤمن بطريقة مختلفة. أنت تتحدث طريقة أفضل وإيجاد حل ".