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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليسون يكشف تفاصيل قيادته للخط الخلفي للريدز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
تحدث حرس مرمى ليفربول اليسون بايكر عن كيفية تنظيمه لدفاع الريدز خلال المباريات.
وقال اليسون في تصريحات لصحيفة الديلي ميل:"لا أحب أن أصرخ على أي شخص ولا أحب أن يصرخ أحد في وجهي".
وتابع:"عندما ترتكب خطأ ، فأنت تعلم أنك ترتكب خطأ. نحن محترفون ونعمل كل يوم على ذلك. لقد ارتكبت العديد من الأخطاء بالفعل في حياتي. في بعض الأحيان كانوا يتسببون بأهداف ، وأحيانًا لم يفعلوا ذلك. أنا أعرف ما أحتاج إلى تحسينه وما أحتاج إلى القيام به بشكل مختلف."
وواصل:"لذلك لست بحاجة لإخبار فيرجيل فان ديك أو جو غوميز أو آندي روبرتسون بما يجب عليهم فعله بشكل مختلف".
واتم:"نتحدث مع بعضنا البعض حول ما يجعلنا جميعًا أكثر راحة في تحركاتنا ، لكنني لا أعتقد أنه عندما تتنازل أو ترتكب خطأ ، يجب أن توجه أصابع الاتهام إلى شخص ما. أنا أؤمن بطريقة مختلفة. أنت تتحدث طريقة أفضل وإيجاد حل ".
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