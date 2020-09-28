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روبنسون ينتقد القرارات التحكيمية في مباراة توتنهام ونيوكاسل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

انتقد اللاعب السابق لنادي ​توتنهام هوتسبير​ ​بول روبنسون​ الاخطاء التحكيمية الموجودة في المباراة التي جمعت السبيرز بنادي ​نيوكاسل يونايتد​ وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

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وقال روبنسون في تصريحات صحفية:"أي شخص لعب أو لديه معرفة بكرة القدم يعرف ما هو حكمها السخيف، لم تكن هناك لمسة يد على إريك داير بأي حال".

وتابع: "قواعد كرة اليد الجديدة ستقتل متعة اللعبة، سيكون اللاعبون في الصندوق يحاولون ركل يد اللاعب المنافس بأي شكل".

وأتم روبنسون: "إنها واحدة من أكثر التغييرات التي شهدتها اللعبة سخافة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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