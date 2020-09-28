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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبنسون ينتقد القرارات التحكيمية في مباراة توتنهام ونيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
انتقد اللاعب السابق لنادي توتنهام هوتسبير بول روبنسون الاخطاء التحكيمية الموجودة في المباراة التي جمعت السبيرز بنادي نيوكاسل يونايتد وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.
وقال روبنسون في تصريحات صحفية:"أي شخص لعب أو لديه معرفة بكرة القدم يعرف ما هو حكمها السخيف، لم تكن هناك لمسة يد على إريك داير بأي حال".
وتابع: "قواعد كرة اليد الجديدة ستقتل متعة اللعبة، سيكون اللاعبون في الصندوق يحاولون ركل يد اللاعب المنافس بأي شكل".
وأتم روبنسون: "إنها واحدة من أكثر التغييرات التي شهدتها اللعبة سخافة".
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