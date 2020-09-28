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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكوك حول مشاركة نيمار امام آنجيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف فرنسية، ان باريس سان جيرمان الفرنسي مهدد بفقدان احد نجومه خلال المواجهة المرتقبة للفريق امام آنجيه ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مشاركة نيمار أمام أنجيه لم تتأكد بعد، وذلك بعد إصابة البرازيلي في عضلة الساق خلال مباراة ريمس.
وأضافت، ان الدولي البرازيلي سيخضع للمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى جاهزيته للقاء المرتقب.
ولفتت أيضا أن نيمار ينتظر أيضا نتائج اجتماعات اللجنة التأديبية من اجل البت بواقعة مشاجرته مع الفارو غونزاليس مدافع أولمبيك مارسيليا.
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