دياز يرمم دفاع السيتي

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وينتظر أن يكون نجم بنفيكا البرتغالي الدولي روبن دياز هو أبرز هذه التدعيمات، حيث يتوقع انتقاله لصفوف مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو على الأقل.
وأعلن بنفيكا في ساعة متأخرة أمس الأول أنه اتفق مع مانشستر سيتي على الصفقة وأن بنفيكا سيحصل بالإضافة لهذا المقابل على 6ر3 ملايين يورو مرهونة بنجاح دياز مع الفريق الإنجليزي.
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