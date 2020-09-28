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دياز يرمم دفاع السيتي

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- بواسطة أيمن الوشواش - يسعى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب جوارديولا لتدعيم دفاع الفريق بعد الهزيمة الثقيلة 2 - 5 أمام ليستر سيتي الأحد الماضي في .

وينتظر أن يكون نجم بنفيكا البرتغالي الدولي روبن دياز هو أبرز هذه التدعيمات، حيث يتوقع انتقاله لصفوف مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو على الأقل.

وأعلن بنفيكا في ساعة متأخرة أمس الأول أنه اتفق مع مانشستر سيتي على الصفقة وأن بنفيكا سيحصل بالإضافة لهذا المقابل على 6ر3 ملايين يورو مرهونة بنجاح دياز مع الفريق الإنجليزي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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