شكرا لقرائتكم خبر قرعة الأبطال تسيطر على أسبوع الكرة الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت أندية النخبة الأوروبية قريبة من التعرف على أول منافسيها خلال دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الوقت الذي يمكن لبايرن ميونخ أن يحقق لقبه الخامس خلال العام الحالي.

وستقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الخميس المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، ولن يتواجد ممثلو الأندية ووسائل الإعلام في الحفل، لكن (يويفا) سيعلن أيضا عن جائزة أفضل لاعب في أوروبا بتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وزميله الحارس مانويل نوير والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وتتضمن الجوائز الأخرى جائزة أفضل لاعبة في العام وأفضل مدرب لفريق رجال في العام وكذلك السيدات، وبعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا سيتم إقامة قرعة الدوري الأوروبي الجمعة في نيون أيضا.

ولا تزال هناك 6 مقاعد متاحة للتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه دينامو كييف الأوكراني ضيفه جينت البلجيكي اليوم، بعد أن فاز الأول ذهابا 2 - 1، فيما يستضيف فرينكفاروس المجري مولده النرويجي (تعادلا ذهابا 3 - 3)، ويحل أولمبياكوس اليوناني ضيفا على أومونيا نيقوسيا القبرصي (فاز أولمبياكوس ذهابا 2 -0)، وفي مباريات الأربعاء، يحل كراسنودار الروسي ضيفا على باوك اليوناني، فيما يستضيف سالزبورج النمساوي فريق مكابي. ويواجه سلافيا براج التشيكي مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات حينما يلعب ضد ميتلاند الدنماركي.