التحقيق مع كاباك بسبب البصق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخضع مدافع شالكه، أوزان كاباك، للتحقيق من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم إثر بصقه على لاعب فيردر بريمن، لودفيج أوجوستينسون، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأخير 3-1 السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني. وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء. وأظهر التصوير التلفزيوني اللاعب التركي الدولي كاباك (20 عاما) وهو يبصق على أوجوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.

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