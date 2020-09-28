التحقيق مع كاباك بسبب البصق

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وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء.
وأظهر التصوير التلفزيوني اللاعب التركي الدولي كاباك (20 عاما) وهو يبصق على أوجوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.
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