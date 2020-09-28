السعودية تعيد استضافة الأحداث الرياضية العالمية بجولف السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت السعودية جاهزيتها لاستضافة أول بطولة عالمية بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك من خلال احتضان حدث غير مسبوق يتمثل في أول بطولة نسائية دولية للجولف تقام على أرض المملكة خلال الفترة من 12 حتى 19 نوفمبر المقبل.

وتستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار أسبوع بطولتين احترافيتين للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية للسيدات وبمجموع جوائز مالية تصل إلى 1,5 مليون دولار، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر وبجوائز تبلغ مليون دولار، فيما تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر، وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

ويشارك في البطولتين نخبة من أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم بالإضافة إلى مجموعة من أفضل اللاعبات الهواة في أجواء تنافسية فريدة من نوعها، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تقام بها بطولة احترافية عالمية للجولف للسيدات في تاريخ المملكة، بالإضافة إلى كون النظام الخاص ببطولة السعودية الدولية لفرق السيدات مستحدثا وسيستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في رياضة الجولف.

ويأتي الحدث الرياضي تأكيدا على التزام الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية والراعيين الرسميين للبطولة، صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية، بدعم وتطوير الرياضة النسائية في المملكة تماشيا مع رؤية 2030 على الرغم من المصاعب التي تشهدها الرياضة حول العالم في ظل هذه الأوقات الصعبة.

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وقال رئيس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان «نسعد في المملكة باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير رغم أن العالم عاش بداية صعبة من جميع النواحي، بسبب جائحة كوفيد 19 والتي ألقت بظلالها أيضا على القطاع الرياضي بشكل كبير، ورغم تلك التحديات إلا أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو مصممان الآن أكثر من أي وقت مضى وبالقدر نفسه على منح الرياضة على المستوى النخبوي المنصة اللازمة للاستمرار في الازدهار داخل أرض الوطن الغالي وخارجه، مما يجعلنا فخورين جدا بإلقاء ثقلنا الكامل خلف بطولة السعودية النسائية الدولية للجولف».

وتعتبر بطولة أرامكو (مجموع جوائزها مليون دولار) ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وستشهد مشاركة أفضل نجمات الجولف على مستوى العالم ومن ضمنهن الويلزية إيمي بولدن التي ستشارك ببطولة السعودية الدولية لفرق السيدات بمشاركة المحترفات بجانب مجموعة من اللاعبات الهواة في فرق مختلفة ويتنافسن فيها على مجموع الجوائز البالغة 500 ألف دولار.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات أليكساندرا أرماس «نحن متشوقون جدا لأن نصبح جزءا من التاريخ بجلب أول حدث احترافي للسيدات في رياضة الجولف إلى المملكة، ونشكرهم على التزامهم في هذه السنة العصيبة على رياضتنا، وذلك بتقديم بطولتي جولف للسيدات».