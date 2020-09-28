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شعلة أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أمس أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق في 25 مارس المقبل من مقاطعة فوكوشيما.

وكانت مسيرة الشعلة الأولمبية تأجلت بعد أن تقرر تأجيل الأولمبياد من العام الحالي إلى العام المقبل بسبب جائحة ، ليقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.

وتستمر المسيرة طوال 121 يوما تمر خلالها الشعلة عبر جميع المقاطعات الــ47 في اليابان.

وتماشيا مع شعار «الأمل يضيء طريقنا»، تهدف مسيرة الشعلة إلى استعراض تعافي المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 قبل 9 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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