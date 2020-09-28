شعلة أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما

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وكانت مسيرة الشعلة الأولمبية تأجلت بعد أن تقرر تأجيل الأولمبياد من العام الحالي إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، ليقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.
وتستمر المسيرة طوال 121 يوما تمر خلالها الشعلة عبر جميع المقاطعات الــ47 في اليابان.
وتماشيا مع شعار «الأمل يضيء طريقنا»، تهدف مسيرة الشعلة إلى استعراض تعافي المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011 قبل 9 سنوات.
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