شكرا لقرائتكم خبر الرغبة والفترة الحرة تعيدان أزارو للاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهمت رغبة المهاجم المغربي وليد أزارو في مواصلة مشواره مع الاتفاق للموسم الثاني على التوالي في تقريب وجهات النظر بين ناديي الاتفاق والأهلي المصري الذي يملك عقد اللاعب.

وعلمت «مكة» من مصادر خاصة أن أزارو سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الأهلي المصري بعد نحو 3 أشهر، وأن مفاهمة تمت أمس بين الناديين بشأن شراء عقد اللاعب وانتقاله رسميا للاتفاق مقابل دفع بند الشراء المنصوص عليه في عقد اللاعب والبالغ مليونا ومئة ألف دولار، خاصة في ظل موافقة اللاعب وإصراره على العودة للدوري السعودي.

وأبانت المصادر نفسها أن إدارة الاتفاق طلبت من النادي المصري تقسيط المبلغ على دفعات، وهو الأمر الذي رفضه الأخير في بداية الأمر، ولكن اقتراب اللاعب من الفترة الحرة وأحقيته بعد دخولها في التوقيع لأي ناد يرغب في الانتقال إليه أجبر الأهلي على تبديل موقفه.

ومن المنتظر أن يسدل الستار بشكل رسمي على الصفقة نهاية الأسبوع الحالي.