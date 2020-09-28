شكرا لقرائتكم محمود خالد شيكا يعدد مزايا باتشيكو مدرب الزمالك الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد محمود خالد شيكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقاً، مميزات المدرب الحالي للقلعة البيضاء البرتغالي جيمي باتشيكو في الولاية الأولى له قبل العودة مجدداً لقيادة الفارس الأبيض من جديد.

وقال محمود خالد شيكا خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية إن جيمي باتشيكو المدرب البرتغالي حازم جداً في التدريبات ولا يسمح بأية أمور أخرى وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الفريق بالتركيز.

أضاف محمود خالد شيكا أن باتشيكو يحترم كافة الأندية سواء كانت كبيرة أو صغيرة لذلك ينعكس الاهتمام على الفريق بالشكل الكبير خاصة وأن الأبيض بحاجة الى نوعية المدربين أصحاب الشخصية القوية قبل خوض منافسات دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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وتحدث لاعب الزمالك السابق على أنه تدرب مع المدرب البرتغالي لمدة شهر ونصف الشهر واستفاد كثيراً من التواجد معه.

وتوقع لاعب الزمالك السابق عبور الفارس الأبيض لمنافسه الرجاء والعودة بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب التي ستقام بالمغرب أكتوبر المقبل.

وشدد على أنه يتمنى العودة لمقر القلعة البيضاء من جديد بعد انتهاء عقده مع الأوليمبي ومن بعدها الاحتراف الخارجي الذي يتمنى تحقيقه بشكل كبير مؤكداً أن الزمالك له الرصيد الأكبر من حياته الكروية وعشقه كمشجع.