شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفوز على طلائع الجيش بهدف مدبولى في الدورى "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الإسماعيلى فوزا مهمة على طلائع الجيش بهدف دون رد سجله أحمد مبولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الشوط الأول سجال بين الفريقان وسط اعتماد الدراويش على التسديدات بينما الطلائع اعتمد على التحركات الجناحين بينما شهدت الشوط الثانى محاولات على استحياء من جانب الفريقان قبل أن ينشط الفريقان مع نهاية أحداث اللقاء لينجح مدبولى فى خطف هدف الفوز للدراويش.

ودخل الإسماعيلى المباراة بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومى، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد مخلوف، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى:



حراسة المرمى: محمد بسام.

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خط الدفاع: زولا، أحمد سامى، خالد سطوحى، محمد ناصف.

خط الوسط: فرانك ستفين، عمرو السيسى، محمد أشرف، أحمد سمير، كريم طارق.

خط الهجوم: عمرو جمال.

دفع جهاز الإسماعيلى بأحمد مدبولى فى الدقيقة 82 بدلا لعبد الرحمن مجدى لينجح مدبولى فى الدقيقة 92 فى خطف هدف الفوز من تمريرة رائعة من محمد الشامى مهاجم الدراويش الذى نجح فى الاحتفاظ بالكرة وسط ضغط لاعبى الطلائع ومرر كرة رائعة إلى مدبولى الذى سددها فى الشباك.

وبهذا الفوز للإسماعيلى، يحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.