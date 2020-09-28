شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يتفقد معرض المشغولات اليدوية لأبناء المحافظات الحدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معرض المشغولات اليدوية لابناء المحافظات الحدودية بمقر وزارة الرياضة بحضور محافظ مرسى مطروح وجنوب سيناء بالإضافة إلى نائبة وزيرة السياحة.

والتقط شباب المحافظات المشاركين فى المعرض الصور التذكارية مع وزير الرياضة بعد أن تفقد المعرض والمنتجات التى صنعها الشباب يدويا جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى يشهدها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والخاصة بلقاء ابناء المحافظات الحدودية بحضور اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية وعدد من السادة الوزراء والمحافظين .

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وكان وزير الرياضة كشف عن تقديم كامل الدعم إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلى، فى أزمته الصحية، والموافقة على كافة الاجراءات التى يتخذها مجلس إدارة النادى الأهلى، بخلاف الدعم المالى للاعب قائلا: أى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها "

كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لمنظمى ومقدمى حفل قرعة البطولة والذى شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته فى القرعة.