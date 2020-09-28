شكرا لقرائتكم سفير مصر لدى المغرب: الزمالك حدد موعد الوصول وملف الإقامة معلق حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن نادي الزمالك حدد موعد وصول الفريق الى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

أضاف أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "الأبيض يصل الى المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي".

وقال السفير المصري: "لدينا تواصل مع مسئولي الزمالك من الموسم الماضي بعدما لعب في الكونفدرالية 3 مرات، النادي يفاضل بين فندقين للإقامة فيما بينهم أحدهما خارج المدينة بمسافة قليلة، بينما ملعب التدريب سيتحدد وفق اختيار الفندق وبالتنسيق مع الاتحاد المغربي والسفارة المصرية".

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أوضح أشرف إبراهيم: "من الصعب تواجد جمهور في مباراة الرجاء ضد الزمالك بسبب ظروف كورونا، توجد حالة طوارئ صحية في المغرب ويمنع تواجد 20 فرداً ويوم 9 أكتوبر سيتم تحديد حالة الطوارئ من عدمه".

وعن توقعاته للمباراة أكد أشرف إبراهيم: "الزمالك والرجاء عارفين بعض كويس وحافظين مصادر قوتهم وضعفهم لكني متفائل بالأبيض لأنه استطاع في المباريات الثلاث أن يحقق الفوز والتعادل في مباراتين بينما خسر مباراة واحدة بعدها توج باللقب من برج العرب".