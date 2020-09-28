شكرا لقرائتكم البرازيلى ريكاردو: روح لاعبى الإسماعيلى القتالية سبب الفوز على الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى، عن سعادته بالانتصار على الجيش فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وقال البرازيلى ريكاردو فى تصريحات عقب المباراة: "السبب الرئيسى وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين واصراراهم على حصد الثلاث نقاط"، مضيفا: "الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى".

وأتم حديثه: "أكثر ما أعجبنى فى اللقاء هو تصحيح كثير من الأخطاء التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية".

حقق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدورى المصري.

وسجل أحمد مدبولى هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثاني.

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ورفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط فى المركز التاسع.

ويتبقى للإسماعيلى مباراة مؤجلة أمام المصرى البورسعيدى من الجولة الـ19 بالدورى المصري.

وحقق الإسماعيلى فوزه الأول منذ الجولة الـ25، عندما اكتسح نادى مصر برباعية نظيفة، تلتها 3 خسائر وتعادل وحيد.