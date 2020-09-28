شكرا لقرائتكم فيتوريا: مواجهة الأهلي مختلفة.. وفلادان: النصر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي المواجهة التي ستجمع فريقه بأهلي جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء بـ"المختلفة"، فيما قال فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، إنه يتوقع مواجهة فريق صعب.

ووضعت القرعة التي سحبت يوم الاثنين، النصر الذي تغلب على مواطنه التعاون في ثمن النهائي في مواجهة أهلي جدة الذي اجتاز شباب الأهلي دبي الإماراتي، في ثاني مواجهة سعودية بالبطولة التي تقام بنظام التجمع.

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وقال فيتوريا بعد سحب القرعة: المواجهة ستكون مختلفة عن السياق المحلي وبظروف مغايرة، نعرف بضعنا بعضا جيداً، وبالتالي المباراة ستُلعب على جزئيات صغيرة، هي بمثابة نهائي ونحن جاهزون للقيام بما علينا بهدف مواصلة المنافسة.

وزاد المدرب البرتغالي: الأهلي خصم صعب، واجهناه مرتين خلال الدوري، لكننا أمام مهمة جديدة يجب أن ننجزها، لن نغير الكثير لدينا أسلوبنا واستراتيجيتنا المعتمدة وسنتحضر بالطريقة المعهودة.

بدوره قال الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي: سنواجه خصماً صعباً وقوياً، المباراة تحظى بالخصوصية لكنها مختلفة تماماً عن المواجهات المحلية، المناسبة تفرض نفسها، ونريد أن نُظهر أفضل صورة ممكنة، وكل الفرق التي بلغت هذا الدور استحقت التأهل، وباتت تملك طموحاً كبيراً، نأمل أن نكون في الموعد ونقدم الأفضل لأننا جئنا إلى هنا من أجل المنافسة.