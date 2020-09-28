كلوب لا يتوقع ضم لاعبين جدد إلى ليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع يورغن كلوب مدرب ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه لن يجري المزيد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية إلا في حالة وجود إصابات بالفريق.
وعزز ليفربول صفوفه بالتعاقد مع تياغو ألكانتارا وديوغو جوتا وكوستاس تسيميكاس، لكن يبدو أنه يعاني من نقص في المدافعين مع إصابة جو غوميز وجويل ماتيب.
واضطر فابينو للمشاركة في الدفاع خلال الفوز 2-0 على تشيلسي الأسبوع الماضي بينما بدأ الشاب ريس ويليامز خلال الفوز 7-2 على لنكولن في كأس رابطة الأندية المحترفة.
وقال كلوب: لا أتوقع الكثير من التعاقدات. في مركز لاعب الوسط المدافع لدينا ثلاثة لاعبين من أصحاب الطراز العالمي، يوجد لاعبون شبان أيضا، وإذا لم يحدث أي شيء خطير، أتمنى أن لا نضطر للمحاولة للتعاقد مع لاعبين اخرين ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا فلن يحدث شيء.
وقد يشارك تياغو، الذي تألق في 45 دقيقة أمام تشيلسي، من البداية لأول مرة أمام أرسنال في وقت لاحق يوم الاثنين في حال اجتيازه اختبار لياقة في وقت متأخر.
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