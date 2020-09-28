بطولة إنكلترا: ليفربول يعير حارسه البديل كاريوس إلى أونيون برلين

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أعار ليفربول حارسه البديل الالماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني حتى نهاية موسم 2021 الكروي.

ليفربول: أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، انتقال حارسه البديل الالماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021.

وحمل كاريوس (27 عاما) ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشكيلة المدرب-مواطنه يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.

قال كاريوس الذي بدأ مشواره في اكاديمية مانشستر سيتي الانكليزي "اتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، وانا سعيد للعب مجددا في البوندسليغا".

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وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري ابطال اوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة اخطاء فادحة أدت الى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 في اسطنبول.

بدوره، قال أوليفر رونهرت مدير الكرة في برلين "التوقيع مع لوريس كاريوس يعني ضمان حارس يملك خبرة محلية ودولية".

وهذه المرة الثانية يعير ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي. وينضم كاريوس في بلده الام إلى المهاجم النيجيري تايوو أوونيي المعار ايضا من ليفربول.