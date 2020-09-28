استون فيلا يضاعف تقدمه أمام فولهام بالدوري الانجليزي

عزز فريق استون فيلا تقدمه امام مضيفه فولهام بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي تجمعهما لحساب منافسات الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز. الثالث لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز. ونجح كونور هوريان في تسجيل ثاني أهداف استون فيلا في الدقيقة 15 من عمر شوط اللقاء الأول. فيلا في الدقيقة 15 من عمر شوط اللقاء الأول. ويشهد اللقاء مشاركة محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني اساسياً، بينما يجلس زيمله أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء.

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