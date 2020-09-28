بث مباشر .. مباراة ليفربول وأرسنال في الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك محمد صلاح هداف ليفربول أساسيا في تشكيلة يورجن كلوب اليوم.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى ليفربول حامل اللقب لمواصلة عروسة القوية التي بدأها هذا الموسم بالفوز على ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف قبل أن يحقق انتصارا مهما على بدأها هذا الموسم بالفوز على ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف قبل أن يحقق انتصارا مهما على تشيلسي بهدفين نظيفين بينما يسعى أرسنال لتحقيق فوزه الثالث على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة من أجل المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ويدخل يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول مباراة اليوم ضد أرسنال بنشكيلته المثالية معتمدا على خط هجومه الناري بقيادة نجم منتخبنا المصري محمد صلاح والسنغالي المتألق ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمنيو بينما يستعد صخرة دفاعه فان دايك لإيقاف اوباميانج هداف الأرسنال.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال في البريميرليج اليوم

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