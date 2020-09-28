استون فيلا يتقدم بهدف مبكر علي فولهام في الدوري الانجليزي

تقدم فريق استون فيلا مبكراً بالهدف الأول علي مضيفه فولهام في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. الدوري الانجليزي الممتاز. ونجح جاك جريليتش نجم الفريق في تسجيل أول أهداف استون فيلا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة. ويشهد اللقاء مشاركة محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني في التكشيل الأساسي لاستون فيلا، بينما يجلس زميله أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء. Advertisements

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