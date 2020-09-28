محمد عمر يتساءل: رحيل طارق العشري أم عودته لحرس الحدود وراء الهزة؟

طالب محمد عمر نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق والمحلل الكروي إدارة نادي حرس الحدود بالوقوف الى جانب الفريق بعد الخسارة اليوم مع سموحة في الدوري واقترابة بقوة من دائرة الهبوط.

وقال عمر في - تصريحات تليفزيونية – فريق الحدود محتاج الى دعم ومساندة قوية في هذا التوقيت الذى يعد مفترق طرق في تاريخ النادي خاصة أن أمواج الهبوط تحاصره من كل جانب.

وانتقد عمر مدرب الفريق طارق العشري بسبب تغييرات كثيرة حدثت في صفوف الفريق قائلا: "يبدو أنها وراء غياب الجماعية والأداء المتواضع وسهلت مهمة سموحة".

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وطالب عمر المدرب العشري بالجلوس مع لاعبيه للتعرف على اسباب الهزة ولملمة الفريق سريعا لأن رفاهية الوقت ليست في صالحه.

كان فريق سموحة قد نجح اليوم الاثنين في خطف الفوز أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين، على

ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز حسام حسن هدف سموحة الأول في الدقيقة52 من تصويب كرة زاحفة أرضية على يمين أحمد السعدني حارس نادي حرس الحدود. بينما سجل ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 69 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استقبل كرة بينية من زميله إسلام جمال. ويحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يقبع حرس الحدود في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.