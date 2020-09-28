زوار الوفد الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فولهام مع أستون فيلا، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويحتل أستون فيلا المركز 11 برصيد3 نقاط من مباراة واحدة فقط، بينما يحل فولهام في المرتبة 19 وقبل الأخيرة بدون رصيد من مباراتين.
تشكيل أستون فيلا: مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجت، ماكجين، لويز، هوريهان، تريزيجيه، جريليش، واتكينز. (المحمدي بديلًا)
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة أستون فيلا وفولهام بث مباشر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 محمود تريزيجيه الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.