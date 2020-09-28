مشاهدة مباراة أستون فيلا وفولهام بث مباشر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 محمود تريزيجيه الدوري الانجليزي

زوار الوفد الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فولهام مع أستون فيلا، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل أستون فيلا المركز 11 برصيد

3 نقاط من مباراة واحدة فقط، بينما يحل فولهام في المرتبة 19 وقبل الأخيرة بدون رصيد من مباراتين.

تشكيل أستون فيلا: مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجت، ماكجين، لويز، هوريهان، تريزيجيه، جريليش، واتكينز. (المحمدي بديلًا)