بعد توصيات الرئيس .. ما أقوى الرياضات لدعم اقتصاد مصر .. فضل الله يجيب ؟

أصبح للقطاع الرياضي مساهمته الواضحة والمؤثرة في الحركة الاقتصادية في دول العالم المتقدم من خلال تعزيز الرياضات التى تحقق عوائد مالية ضخمة والجوانب الأخرى المتعلقة بتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة القادرة على جذب الرعاه والمشاهدات الرقمية العالية.

كما بات إسهام القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني للدول محل دراسة من الشركات المختصة في عالم المال وتقييم الأداء الاقتصادي للدول والشركات الكبرى، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة المصرية خاصة ان الرياضة أصبحت أمن قومى كما وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اكثر من مناسبة ، ويعتقد البعض بأن كرة القدم اللعبة الأشهر فى مصر هي فقط من تحقق أرباحا واستثمارات للدولة المصرية.

ولكن هل هناك رياضات أخري يمكن أن تحقق عائدا ماليا يساهم فى رفع معدل الإستثمار الرياضي فى مصر ، يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى الذى كشف عن أهمية التركيز على 5 رياضات عالمية تعد الأقوى فى العالم على جلب أموالا طائله بأقل تكلفة وسيكون لها دور فى دعم الاقتصاد القومى.

ويؤكد الدكتور فضل الله على أن الحدث الرياضى كلما كانت مدته قصيرة وشعبيته عاليه كلما كان حدثا ذات تأثير اقتصادى كبير ،على سبيل المثال الكلاسيكو الأسبانى او السوبر الأوربى والذي يقودنا إلى فكرة الجماهير الرقمية لأننا يجب الا نسعى إلى استهداف الجماهير الداخلية فقط ولكن علينا التركيز على الاحداث العالمية ذات العائد الاقتصادي الكبير .



1-رياضة السيارات " الفورميلا " أول حدث رياضى عالمي يستطيع أن يضخ تدفقات نقدية كبيرة وذلك نتيجة حجم الممارسة لهذه الرياضة وحجم المشاهدات الخاصة بها والقيمة المالية للسيارات نفسها فى نفس الوقت ، حيث تحتاج استضافة رياضة "الفورميلا" الى امور لوجيستية وأمنية فقط وتحتاج مساحات مفتوحة فى الصحراء وليست بحاجه تكاليف باهظة مثل بناء الصالات وما الى ذلك.

وتعتبر أوروبا المركز التقليدي لهذا السباق، وهي المروجة الأولى له. رغم ذلك، بدأت منذ عام 1999 ظهور حلبات في الامارات والبحرين، والصين، وماليزيا، مما جعل اللعبة أكثر شعبية

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على مستوى عالمي. وباعتبارها أكثر الرياضات عوائدها الاقتصادية كبيرة.

2-ملاكمة المحترفين الملاكمة على الرغم من أنها واحدة من أبسط وأقدم الألعاب الرياضية في العالم الا أن الدول التى تتنظم بطولاتها يتخذونها كوسيلة للكسب المادي من خلال الاعلانات الكبيرة وحجم المشاهدات خاصة انها من الرياضات القتالية التى يهواها جميع الفئات العمرية.

3-السباقات العالمية للفروسية يختلف أسلوب السباق ومسافاته وأنواع الأحداث فيه بشكل كبير من دولة إلى أخرى وتعرض العديد من البلدان أنواعاً مختلفة من سباقات الخيل إلى جانب الجوائز الموزعة للفائزين في السباق نتيجة لارتفاع اسعار الخيول نفسها علاوة على انها رياضة ممتعة وتحقق مشاهدات ضخمة ومؤخرا استضافت السعودية أغلى سباق للخيول فى العالم.

4-كرة السلة للمحترفين الامريكية استضافة نهائى دورى المحترفين لكرة السلة ستكون ذات قيمة كبيرة وحجم الرعاه سيكون كبير جدا .

5-الجولف والدراجات النارية والكراكيت رياضات يمارسها الملايين وتحقق مليارات المشاهدات العالمية ولها شعبيه كبيرة لابد ان نستهدفها خاصة ان التكاليف ليست باهظة والعوائد تستحق السعى إليها.

ويشدد فضل الله على أن الدول الكبرى تسعى لاستضافة الألعاب ذات التكلفة القليلة والتى تحقق عائدا كبيرا فى وقت قصير لذلك ظهرت فكرة التحالفات فى تنظيم المنافسات الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم على سبيل المثال لأن استضافته مكلفه جدا وحتى الاولمبياد هناك توجه بأن يتم تنظيمه مستقبلا فى اكثر من دولة.

