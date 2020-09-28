بورسعيد يفوز على أصحاب الجياد في ثاني جولات دوري اليد

فاز فريق بورسعيد الصاعد حديثا لدوري المحترفين لكرة اليد على أصحاب الجياد ٣٠-٢٨ ، ضمن مباريات الجولة الثانية، في المباراة التى أقيمت على صالة القوات المسلحة بمدينة الإسكندرية.

وبهذا الفوز حصل بورسعيد على ثلاث نقاط، وحصل أصحاب الجياد على نقطة واحدة.

يذكر أن بورسعيد افتتح مشواره بدوري المحترفين بهزيمة أمام فريق سبورتنج بنتيجة

24/35 في الجولة الأولى أمس الأحد.يقود فريق بورسعيد الجهاز الفنى بقيادة عصام بركات رئيس الجهاز، وأحمد عبد الحليم مدير فني، ومعتز درويش مدرب حراس مرمى، وأحمد رزق المشرف على كرة اليد بنادي بورسعيد.