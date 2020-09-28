التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين طلائع الجيش والإسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز. شهد شوط اللقاء الأول سيطرة ميدانية للإسماعيلي الذي ظهر أكثر رغبة في تحقيق الفوز وأهدر لاعبوه عدة فرص للتسجيل في ظل تألق واضح للثنائي عبد الرحمن مجدي وبكيتي سيلفا. عبد الرحمن مجدي وبكيتي سيلفا. في المقابل كاد طلائع الجيش أن يستغل إحدي هجماته المرتدة الخطيرة وأهدر فرصة محققة أمام مرمي الدراويش في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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