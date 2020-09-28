بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال فى الدورى الانجليزى "رابط كورة لايف"

يستعد ليفربول لاستضافة أرسنال على ملعب أنفيلد،في مواجهة قوية ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2020-2021، ويبحث الفريقان على مواصلة انتصاراتهم وحصد ثلاث نقاط جديدة يؤمن موقعهم في الجدول مع بداية الموسم.
وانتهى آخر لقاء بين ليفربول وآرسنال، على أرضية آنفيلد بفوز الريدز 3-1، في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي، لكن النادي اللندني رد اعتباره وتغلب على الحمرفي مباراة الذهاب 2-1، في الدور الثاني من نفس الموسم.
لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ( اضغط هنا )
وكان أرسنال قد تُوج بلقب الدرع الخيرية الإنجليزي، على حساب ليفربول، بركلات الترجيح، في المباراة الأخيرة بينهما ليضيف ارسنال لقبه الثاني في عهد المدرب ميكيل أرتيتا.
بث مباشر مباريات اليوم يدخل فريقليفربول اللقاء وهو في الترتيب الرابع من جدول البطولة برصيد ستة نقاط حتى الان في المقابل يحتل فريق ارسنال الترتيب الثالث برصيد ستة نقاط ويسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء.
يحتضن ستاد انفيلد اللقاء الذى يجمع بين ليفربول مع آرسنال في الاسبوع الثالث من البريميرليج حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية ونتابع اللقاء عبر البث المباشر المجاني من خلال مشاهدة مباريات اليوم حصريا من موقع الوفد.
تجدون هنا ( بث مباشر ليفربول وارسنال )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة ليفربول )
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