وادي دجلة يكتسح الإنتاج الحربي برباعية في الشوط الأول

أنهي فريق وادي دجلة الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الإنتاج الحربي متقدماً بأربعة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز.
تقدم الفريق الدجلاوي مبكراً عن طريق رفيق كابو في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز محمد هلال هذا التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 33 يعود رفيق كابو ليسجل ثالث أهداف وادي دجلة، قبل أن يسجل بنفسه "هاتريك" ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 40.
يخوض وادي دجلة اللقاء وهو يحتل المركز 16 ورصيده 28 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر ورصيده 34 نقطة.
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