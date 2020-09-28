لماذا فضل أوباميانج البقاء في آرسنال على الذهاب إلى برشلونة؟

أكد نجم وهداف أرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج، أنه رفض عدة عروض للرحيل عن صفوف الجانرز في الميركاتو الصيفي الحالي، لافتًا إلى أن إحدى تلك العروض كانت من نادي برشلونة الإسباني.

وصرح لوسائل إعلام أوباميانج قائلًا: “كانت هناك عدة عروض، منها برشلونة، وكانت هناك أندية أخرى”.

وأضاف: “أولويتي كانت البقاء في آرسنال وذلك لسببين: الأول هو المدرب ميكيل أرتيتا، لأننا تحدثنا كثيرًا سويًا أثناء فترة التوقف، حيث كنا في منازلنا، وتحدثنا عدة مرات، وأقنعني، خصوصًا فيما يتعلق بالمشروع الجديد”.

وواصل: “بالطبع السبب الثاني هو الحب الكبير الذي أتلقاه من الجماهير ومن في النادي، منذ أن تواجدت هنا تمت معاملتي كما لو كنت واحدًا منهم. لذا اتخذت قراري بالبقاء، وكان الأمر بسيطًا”.

وجدد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا تعاقده مع آرسنال في وقتًا سابق من الشهر الجاري لمدة ثلاث سنوات.

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وأرتبط أوباميانج بالانتقال إلى برشلونة قبل تجديد عقده مع آرسنال، خاصة أنه كان يتبقى 12 شهرًا فقط في عقده النادي اللندني.

وفي سياق آخر، سُئل أوباميانج عن إمكانية ضم نجم ليون الفرنسي، ورد النجم الجابوني قائلًا: “إنه لاعب جيد جداً، آمل أن نكون محظوظين بضم مثل هذا النوع من اللاعبين في فريقنا، أنا واثق أنه يستطيع إضافة الكثير لنا، آمل أن يأتي”.

وأشارت تقارير صحفية في وقتًا سابق، إلى أن ليون رفض عرضًا من آرسنال بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني.

كما كشفت شبكة تيلي فوت الفرنسية عن اتفاق الجانرز مع عوار على الشروط الشخصية، وأكدت أن النادي الإنجليزي تقدم بعرض جديد تصل قيمته نحو 36 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليون يقدر سعر نجمه بحوالي من 45 إلى 55 مليون جنيه إسترليني.