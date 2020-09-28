لويس سواريز: متفائل بموسمي مع أتليتكو مدريد وسعيد بهذه البداية

أبدى المهاجم الجديد لأتلتيكو مدريد “لويس سواريز” سعادته بارتداء قميص النادي الأحمر والأبيض، في أول تصريح له بعد مساهمته في الفوز 6-1 على أرضه أمام غرناطة في أول ظهور له بالدوري الاسباني هذا الأسبوع.

وحصل أتلتيكو مدريد على بداية متأخرة لموسم الدوري الإسباني 2021/2020 بسبب مشاركته الصيفية في دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة أغسطس الماضي، حيث خرج من ربع النهائي على يد لايبزيج الألماني.

ومع ذلك، لم يظهر فريق سيميوني أي علامات على الصدأ أو عدم الجاهزة في “واندا متروبوليتانو”، حيث سجل كل من دييجو كوستا وأنخيل كوريا وجواو فيليكس وماركوس يورينتي بالإضافة لسواريز في مهرجان أهداف مميز.

وخرج سواريز من مقاعد البدلاء قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، وساعد نفسه وفريقه حين سجل ثنائية في أول ظهور له مع الفريق ليجعل النتيجة 6-1.

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وقال المهاجم المخضرم بعد المباراة أنه سعيد بانضمامه، ويأمل في دفع النادي نحو الألقاب بأي طريقة ممكنة.

وأضاف في مقابلة بعد المباراة مع صحيفة ماركا “في بعض الأحيان يكون التغيير مهمًا وقد جئت إلى ناد رحب بي بشكل رائع” .

وختم لوزيتو “أنا سعيد جدًا بظهوري لأول مرة والحصول على ثلاث نقاط. وسعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق. لكن الموسم لا يزال في بدايته والمشوار طويل، أريد مساعدة الفريق على تحقيق النجاح”.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهتين متتاليتين في الدوري الاسباني أمام هويسكا وفياريال قبل فترة التوقف الدولية، والتي ستشهد سفر لويس سواريز وعدد من اللاعبين اللاتينيين مسافات طويلة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.