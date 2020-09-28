مهاجم ريال مدريد يعزز صفوف روما

يقترب فريق روما من إنهاء صفقة استعارة مهاجم ريال مدريد، بورخا مايورال (23 عامًا) على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بحسب آخر التقارير.
وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الإثنين أن مندوبين من النادي الإيطالي أنهوا الاتفاق مع إدارة ريال مدريد التي لا تمانع في إعارة اللاعب.
وقضى مايورال الموسمين المنصرمين مُعارًا ضمن صفوف ليفانتي الذي أحرز معه 14 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة خلال 69 لقاء بجميع البطولات.
فيما يبحث روما عن مهاجم لتقوية مقاعد البدلاء، إذ بات يمتلك مهاجمًا وحيدًا في قائمته وهو البوسني إدين دجيكو.
يريد ريال مدريد تجنب رحيل بورخا مايورال مجانًا نظرًا لإنتهاء عقده صيفية 2021، لذلك سيعيره إلى روما هذا الموسم بمبلغ 3 ملايين يورو مع خيار الشراء بمبلغ 10 ملايين.
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