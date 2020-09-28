ميلان يناطح برشلونة للتعاقد مع موهبة الكرة الإنجليزية

أفادت يومية “ديلي ميل” الإنجليزية إن الصراع حول التعاقد مع ظهير أيمن نورويتش سيتي، ماكس أرونز، انحصر بين فريقي ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ويعتد أرونز (20 عامًا) أحد اللاعبين الواعدين في كرة القدم الإنجليزية لما أظهره من مستويات ملفتة رفقة الكناري بالموسم الماضي من البريميرليج.

رفضت إدارة نورويتش عرضًا أوليًا من طرف برشلونة قبل أسابيع لاستقدام اللاعب بمبلغ 20 مليون يورو، وحدد رئيس النادي مبلغ 30 مليون يورو للإستغناء عن خدماته.

في تلك الأثناء دخل ميلان على خط المفاوضات، بعد الأداء الهزيل من ظهيره دافيدي كالابريا وتجدد إصابات أندريا كونتي، فكان لزامًا التعاقد مع ظهير أيمن قبل غلق الميركاتو.

يمتد تعاقد اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الجامايكية مع نورويتش سيتي إلى صيفية 2024 من دون بند إفراج جزائي في عقده، الأمر الذي سيصعب عملية المفاوضات بالنسبة لميلان وبرشلونة.