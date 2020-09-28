الإنتر يرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز

رغم تبقي 3 مواسم على انقضاء عقد الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه إنتر ميلانو، فإن أدارة النادي الإيطالي تعمل جاهدة لإبرام عقد جديد.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، يعتبر الهدف الأول لبرشلونة الساعي لتعويض رحيل ثالث هدّافيه التاريخيين، لويس سواريز، الذي تقمّص ألوان أتلتيكو مدريد.

يتضمن عقد لاوتارو بندًا جزائيًا قوامه 111 مليون يورو وتتخوف إدارة النيراتزوري من اتفاق بين اللاعب وبرشلونة لدفع المبلغ كما حدث مع نيمار وباريس سان جيرمان صيفية 2017.

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على إثر ذلك، ذكر تقرير من “توتوسبورت” أن المدير الرياضي للإنتر، بييرو أوزيليو، توصل إلى اتفاق مع وكيل أعمال اللاعب لإبرام عقد جديد يمتد إلى صيفية 2025.

ويتقاضى وفقه ضعف راتبه الحالي، كما سيرتفع البند الجزائي إلى 200 مليون يورو، واستغلال فترة الضعف الإقتصادي التي يمر بها جميع أندية أوروبا.

سجّل لاوتارو 21 هدفًا في جميع المسابقات الموسم المنصرم لفائدة إنتر ميلانو، كما قدّم 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه.