في عيد ميلاده..توتي يزور شابة استفاقت من غيبوبة طويلة بعد سماع تسجيل صوتي له

قام اسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي بزيارة شابة في المستشفى استفاقت من غيبوبة دخلتها قبل تسعة أشهر، بعد سماع تسجيل صوتي لنجم كرة القدم الايطالية السابق.

وتدافع إيلينيا ماتيلي البالغة من العمر 19 عامًا عن الوان لاتسيو الغريم التقليدي لروما لكنها من انصار الأخير، وهي دخلت في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع ذهب ضحيته أحد اصدقائها في ديسمبر الماضي.

وقام توتي الفائز بمونديال 2006 بأرسال تسجيل على الفيديو قبل أشهر متوجهًا فيه الى ايلينا بالقول “ايلينا لا تستسلمي، تستطيعين القيام بذلك (الخلاص)، كلنا معك”.

وخرجت ماتيلي أخيراً من الغيبوبة وكما وعدها توتي قام بزيارتها في مستشفى جيميلي حيث تتعافى من الحادثة التي تعرضت لها.

وقال توتي بعد اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف للصحافيين “لقد أبتسمت لي، غمرتني وبدأت بالبكاء. كان اللقاء مثيراً مع ايلينيا وعندما تخرج من المستشفى سنلتقي مجدداً”.

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أما والدها ستيفانو ماتيلي فصرح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “يتعين علي توجيه الشكر إلى صديق شقيقتي الذي جاءته فكرة الأتصال بفرانشيسكو توتي للقيام بتسجيل صوتي له”.

وكشف “وافق فرانشيسكو على الفور، هو شخص طيب القلب، التحدث اليه اليوم في المستشفى كان بمثابة التكلم مع شقيق”.

ولا تزال ايلينيا غير قادرة على الكلام لكنها قامت بالإفصاح عن مشاعرها من خلال حركات اليدين والتعبير بكلمات على جهاز لوحي.

بدوره أدلى توتي بكلام تشجيعي لايلينيا بقوله “لا تستسلمي، تستطيعين الخروج (من هذه الوضعية). استعجلي في الشفاء. سأقوم بزيارتك في منزلك عندما تتمكنين من المشي والكلام”.

واشاد طبيب الأعصاب البروفسور لوكا بادوا بتوتي بقوله منوها بـ”القدرة الكبيرة لادارة وضعية صعبة”. وأضاف “لم يتوقع قائد نادي روما السابق وضعية دراماتيكية إلى هذا الحد لكن في النهاية كانت الأجواء مرحة جداً”.