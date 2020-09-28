ميلان واثق من جاهزية نجمه المُصاب في ديربي ميلانو

ذكر تقرير من يومية “توتو سبورت” الإيطالية أن إصابة مهاجم ميلان، أنتي ريبيتش، ضد كروتوني مرت بسلام وسيخضع اللاعب إلى جلسات استشفائية في الأيام القادمة.

وتعرض ريبيتش (27 عامًا) إلى إصابة قوية على مستوى الكوع خلال مواجهة كروتوني الأحد وخرج من الميدان لحساب زميله الصاعد لورنزو كولومبو بعد 57 دقيقة من عمر المباراة.

وتخوّف مشجعو ميلان من احتمالية إصابة ريبيتش بكسور في العظام، لكن النتائج أثبتت أن الأمر لم يتعد مرحلة الكدمة، وسيكون اللاعب جاهزًا للديربي يوم 17 أكتوبر المقبل.

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سيغيب النجم الدولي الكرواتي عن مباراة ريو آفي في الدوري الأوروبي الخميس القادم، ثم عن موقعة سبيزا في الدوري طليعة الأسبوع المقبل كإجراء وقائي.

وجاءت إصابة ريبيتش في وقت غير ملائم بالنسبة للمدرب ستيفانو بيولي الذي فقد إبراهيموفيتش لإصابته بفيروس كورونا، كذلك لم تصل الحالة البدنية لرفايل لياو إلى الحد المطلوب.

من المنتظر أن يعتمد بيولي على المهاجم الشاب كولومبو خلال المواجهتين القادمتين أمام ريو آفي وسبيزا، في اختبار حقيقي وصعب لنجل أسطورة ميلان السابق أنخيلو كولومبو.