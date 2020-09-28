نابولي يفقد سلاحه الفتّاك أمام يوفنتوس بالدوري

قال وكيل أعمال قائد نابولي الإيطالي، لورينزو إنسيني، إن اللاعب سيغيب عن مواجهة يوفنتوس في الدوري والمقرر لها في الرابع من أكتوبر المقبل.

وتم إقصاء إنسيني (29 عامًا) خلال مواجهة فريقه ضد جنوى الأحد بعد مرور 22 دقيقة فقط، ونزل عوضًا عنه زميله إليف إلماس.

وأوضح فينشينزو بيساكاني لوسائل الإعلام الإيطالية أن إصابة إنسيني لم تُحدد بعد بدقة ولا يعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

لكنه أكد أن اللاعب سيغيب عن مواجهة يوفنتوس وعن الانضمام إلى المنتخب الإيطالي في فترة التوقف القادم..

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“إن لم تكن الإصابة خطيرة، فسيعود بعد 20 يومًا إلى الملاعب، ما هو أسوأ من ذلك أنه لن يستطيع لعب مباراة يوفنتوس أو اللعب مع المنتخب الوطني”.

“لقد حدث الأمر ذاته بالموسم الماضي عندما غاب عن مواجهة يوفنتوس والمنتخب أيضًا، لورينزو حزين للغاية لأنه يريد تفويت أي مباراة، خاصة هذه المباراة ضد يوفنتوس“.

وسجّل إنسييني في المباراة الافتتاحية بسكوديتو هذا الموسم في ملعب بارما، بالمباراة التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح كتيبة المدرب جينارو جاتوزو.