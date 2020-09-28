مانشستر يونايتد يلقي بورقته الأخيرة في ملف التعاقد مع سانشو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن نية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرضًا أخيرًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لضم جناح بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو.

ووفقًا للتقارير، فإنه من المتوقع أن يصل عرض مانشستر يونايتد نحو 90 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أنه من المتوقع أن يقدم مانشستر يونايتد عرضًا لبوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل قبل إغلاق نافذة الميركاتو الصيفي في 5 أكتوبر المقبل.

وسيكون عرض مانشستر يونايتد عبارة عن مبلغ مالي قدره 65 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني كإضافات، فيما تريد إدارة نادي بوروسيا دورتموند 108 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات سانشو.

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وطبقًا للتقارير أيضًا فإن هذا سيكون أول عرض رسمي من قبل مانشستر يونايتد، حيث أن جميع العروض السابقة كانت شفهية فقط.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا العرض سيكون الأخير خلال الميركاتو الصيفي الجاري من ناحية مانشستر يونايتد، حيث لن يرفع النادي الإنجليزي قيمة العرض أكثر من ذلك، حتى وإن رفضت إدارة بوروسيا دورتموند وتمسكت بالسعر الذى تم تحديده سابقًا البالغ 108 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل مانشستر يونايتد في أن تكون رغبة سانشو للانضمام إلى الفريق عاملًا حاسمًا في الضغط على دورتموند لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر، أكدت تقارير في وقتًا سابق موافقة سانشو على الشروط الشخصية في عقده مع مانشستر يونايتد، بالحصول على راتب قدره 175 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.