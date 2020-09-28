المحكمة تُحدد هوية المنافس القادم لشالكه في كأس ألمانيا

قالت جيزا لوتز رئيسة محكمة ميونخ، إن اتخاذ قرار بشأن هوية الفريق البافاري – سواء كان تورجكشو ميونخ أو شفاينفورت – الذي سيواجه شالكه في الدور الاول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، لن يحسم حتى يوم الأربعاء المقبل.
جاء هذا الإعلان بعد جلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة لمحكمة ميونيخ يوم الإثنين.
قالت لوتز: “سنستغرق يومًا ونصف اليوم فقط”.
وفي القضية يطالب توركجوشو ميونخ (درجة ثالثة) بحقه في المنافسة في كأس ألمانيا بدلاً من شفاينفورت، وذلك بسبب المضاعفات الناجمة عن توقف النشاط بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الكروي المحلي في ولاية بافاريا قرر صعود فريق توركجوشو ميونخ إلى الدرجة الثالثة واختيار فريق شفاينفورت صاحب المركز الثاني للمشاركة في كأس ألمانيا.
لكن توركجوشو ميونخ إستأنف هذا القرار بنجاح وذلك قبل وقت قصير من مباراة شفاينفورت مع شالكه والتي كان مقرراً لها يوم 13 سبتمبر، بداعي أنه يستحق اللعب في تلك البطولة بدلاً من شفاينفورت، ليتم تأجيل المباراة بعد ذلك.
ومع ذلك، مع إمكانية حدوث إستئناف مرة أخرى، ليس من الواضح ما إذا كان قرار المحكمة يوم الأربعاء سيحدد أخيرًا خصم شالكه في الكأس.
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